Beyrut Limanı Patlaması\'nın 6. Yıl Anması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.

Törene, patlamada yakınlarını kaybeden ailelerin yanı sıra Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, patlamada vatandaşlarını kaybeden bazı ülkelerin büyükelçileri ile diğer diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Programda anıta çelenk ve çiçekler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve yaşamını yitirenler anıldı.

Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, gerçeğin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanması ve olayın sorumlularının hesap vermesi taleplerini yineledi.

"Süreç artık son aşamasına gelmiş durumda"

Enformasyon Bakanı Markus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi ve dün Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda da belirtildiği üzere Başbakan özellikle şu noktaya dikkat çekti: İddianame en geç önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlanacak. Süreç artık son aşamasına gelmiş durumda." dedi.

Mevcut cumhurbaşkanlığı dönemi ve hükümetin göreve başlamasıyla birlikte yargı soruşturmasının ilerlemesini engelleyen herhangi bir unsurun kalmadığını savunan Markus, yürütme ile yargı arasındaki kuvvetler ayrılığına ve yargı bağımsızlığına saygı duyduklarını ancak gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanmasının da gerekli olduğunu ifade etti.

"Kuvvetler ayrılığı ilkesine, özellikle de temsil ettiğimiz yürütme organı ile yargı arasındaki ayrıma ve yargının bağımsızlığına saygımız tamdır." diyen Markus, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

"Bu dava tüm Lübnanlıları ilgilendiriyor"

Sosyal İşler Bakanı Seyyid, Beyrut Limanı patlamasını anarken, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mağdur aileleriyle birlikte gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadeleyi sabırla sürdürdüklerini söyledi.

Dosyanın nasıl ve ne zaman ilerleyeceğini öğrenmek istediklerini aktaran Seyyid, yargıya güvendiklerini ve bu dosyanın sonuca ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Lübnanlıların çok acı çektiğini ve birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını dile getiren Seyyid, şunları kaydetti:

"Bu dava tüm Lübnanlıları ilgilendiriyor. Bekliyoruz ve beklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sokaklara inmeyi sürdüreceğiz; insanlara, Lübnanlılara ve dünyaya bu davanın bir çözüme ulaşmasını istediğimizi söylemeye devam edeceğiz."

Soruşturmada bir sonuca yaklaşılıp yaklaşılmadığı yönündeki soruya Seyyid, "Evet, yaklaştık. İnşallah yıl sonundan önce bunu söyleyebiliriz. Her ne kadar elimde herhangi bir bilgi bulunmasa ve biz yargıya müdahale etmiyor olsak da bunun gerçekleşmesini umut ediyoruz." yanıtını verdi.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin yerinden edildiği belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar, temel soruşturmayı Mart 2026'da tamamlayarak dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay Başsavcılığına göndermişti.