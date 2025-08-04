Beyrut Patlamasında Adalet Gecikiyor - Son Dakika
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Beyrut Patlamasında Adalet Gecikiyor

04.08.2025 01:39
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasında adaletin henüz yerini buladığını ve hesap sorulmasının geciktiğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasında adaletin henüz yerini buladığını ve hesap sorulmasının geciktiğini belirtti.

Beyrut Limanı patlamasının yansımalarının ele alındığı bir panelde konuşan Başbakan Selam, "Bugün, yakın tarihimizin en acı anlarından birini hatırlıyoruz. Bu an, yalnızca şehitlerin ve kurbanların yakınlarını değil, tüm ülkeyi kalbinden ve vicdanından vurdu." dedi.

Başbakan Selam, Beyrut Limanı patlamasının ardından sorumluların hesap vermesinin özel bir talep değil, ulusal bir mesele olduğunu belirterek, "Patlamadan etkilenenlerin yarası halen açık çünkü adalet henüz sağlanmadı ve hesap sorulması gecikti." ifadelerini kullandı.

Selam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet olmadan vatandaşlığın bir anlamı, devletin bir değeri yoktur. Hukuk olmadan devlet olmaz yargı olmadan hukuk olmaz, hesap sorma olmadan yargı olmaz. Hesap sorma olmadan egemenlik olmaz. Hesap sorma olmadan reform olmaz. Hesap sorma olmadan hukuk devleti olmaz."

Güçlü, adil, egemen, özgür ve bağımsız bir devlet inşa etmek istediklerini belirten Selam, "İsrail işgalini ülke topraklarında sona erdirmek ve egemenliğini yalnızca kendi imkanlarıyla ülkenin tamamında tesis etmek istediklerini kaydetti.

Beyrut Liman'ındaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmı ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyrut Limanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Patlamasında Adalet Gecikiyor - Son Dakika

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