Beyrut'ta Çanakkale Zaferi Töreni
Beyrut'ta Çanakkale Zaferi Töreni

18.03.2026 18:27
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla tören tertip etti.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Lütem günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Çanakkale Zaferi Töreni - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyrut'ta Çanakkale Zaferi Töreni - Son Dakika
