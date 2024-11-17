Beyrut'ta İsrail Hava Saldırıları

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BEYRUT, 17 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırılarının neden olduğu yoğun duman, 16 Kasım 2024.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun tahliye için yeni bir uyarıda bulunmasından kısa bir süre sonra, İsrail savaş uçakları cumartesi sabahı Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)