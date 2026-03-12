Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 7 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 7 Ölü, 21 Yaralı

12.03.2026 07:09
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un Ramle Beyda bölgesine yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Lübnan basınına göre İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Armun bölgesinde de gece saatlerinde bir eve saldırı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Beyrut, Güncel, Son Dakika

