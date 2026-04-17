Beyrut'ta İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilenler, ateşkesin ardından evlerine dönmeye başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dahiye'ye dönen Hüseyin Şaban: - "Umarız bu süreçte çatışmalar tamamen durur. Herkes savaşın bitmesini istiyor. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz" - Evine dönen Meryem: - "Büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bu anı uzun zamandır bekliyorduk"

İsrail ile Lübnan arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte başkent Beyrut'ta yerinden edilenler, 6 hafta sonra Dahiye'deki evlerine dönmeye başladı.

Gece yarısından itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar da durdu.

İsrail saldırılarından dolayı yerinden edilen aileler, sabahın ilk ışıklarıyla hasret kaldıkları mahallelere dönmeye başladı. Özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleştiği görüldü.

Lübnan'ın güneyinde de geri dönüşler sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

"Büyük bir mutluluk var ama şehitler için içimizde bir burukluk da var"

Dahiye sakinlerinden Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların ilk günlerinden bu yana yerinden edildiklerini belirterek, "Bugün evimizi görmek ve yeniden dönmek için geldik. Evimize, toprağımıza geri dönüp burada varlığımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Evlerinde hasar olduğunu ifade eden Muhammed, temizlik yapıp yeniden yerleşeceklerini kaydetti.

Ateşkesle birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Muhammed, şunları söyledi:

"Büyük bir mutluluk var ama şehitler için içimizde bir burukluk da var. Onlar sayesinde geri döndük. Umarım bu sadece 10 günle sınırlı kalmaz."

"Bu anı uzun zamandır bekliyorduk"

Dahiye'ye dönenlerden Meryem de duygularını, "Büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bu anı uzun zamandır bekliyorduk." sözleriyle dile getirdi.

Savaş sırasında büyük endişe yaşadıklarını anlatan Meryem, "Herkes için çok kaygılandık ama bugün evimize dönüp temizliğe başladık." dedi.

Bir başka Dahiye sakini Muhammed Vesim ise ülkede birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin biraz olsun nefes alabilmesine şükrediyoruz. Halkın Cumhurbaşkanı etrafında birleşmesi ve bölünmemesi gerekiyor."

Ateşkes öncesinde Bekaa bölgesinde bulunduğunu belirten Vesim, "Geçici de olsa bu ateşkes insanların nefes almasına, evlerini görmesine imkan sağladı." diye konuştu.

"Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz"

Dahiye'ye dönen Hüseyin Şaban, ateşkesin ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İsrail saldırılarının başlamasının ardından bir süre bölgede kaldıklarını belirten Şaban, "İlk başta hemen çıkmadık, yaklaşık bir hafta kaldık. Ancak saldırılar yoğunlaşınca Dahiye'den ayrılarak Tayyune bölgesine gittik." dedi.

Ateşkesin ardından yeniden Dahiye'ye döndüklerini ifade eden Şaban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün geri döndük. Büyük bir yıkım var ancak önemli olan insanların yeniden evlerine dönmesi. Hasar var ama bunlar telafi edilir. Önemli olan herkesin sağ salim olması.

Evler zarar gördü ama insanlar geri döndü, bu en önemlisi. Umarız bu süreçte çatışmalar tamamen durur. Herkes savaşın bitmesini istiyor. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Beyrut'ta İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilenler, ateşkesin ardından evlerine dönmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.