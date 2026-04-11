Beyrut'ta İsrail Müzakerelerine Protesto

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da yüzlerce kişi, İsrail ile doğrudan müzakereleri protesto etmek için başkentte hükümet binası önünde toplandı.

Ellerinde Hizbullah bayrakları taşıyan kalabalık, Başbakan Nevvaf Selam'ı protesto etti, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Nisan'da, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da dün ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.