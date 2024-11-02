Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Çevrede ise büyük hasar oluştu.