İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Çevrede ise büyük hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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