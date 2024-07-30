Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı - Son Dakika
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Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde gerçekleşen şiddetli patlamada, İsrail'in Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef aldığı belirtildi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının arkasında olduğunu doğruladı ve bir Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı.

30.07.2024 21:09
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.

Haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı - Son Dakika

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