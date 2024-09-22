Beyrut'taki Saldırıda Ölü Sayısı 45'e Yükseldi

Güncel

İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırıda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 84'e yükseldi.