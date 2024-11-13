Beyrut\'taki Spor Tesisi Barınma Merkezine Dönüşüyor

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki en büyük spor tesisi, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler için barınma merkezine dönüştürülecek.

Lübnanlı yetkililerden alınan bilgiye göre, Beyrut'taki Camille Chamoun Sports City Stadium'un, yerinden edilenlerin yerleştirileceği bir merkez haline getirilmesi için inşa ve donatım çalışmalarına başlandı.

Onlarca işçi, söz konusu spor tesisinde oda inşası ve su tesisatı kurulumuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Beyrut Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle inşa edilecek merkeze, İsrail saldırılarında evleri yıkılan veya evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler yerleştirilecek.

Merkeze, yerinden edilenler ve Beyrut'taki okullarda veya özel mekanlarda kalanlar kabul edilecek.

Yerel kaynaklara göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla insan yerinden edildi. Bu da Lübnan nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.