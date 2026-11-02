Beyrut yakınlarındaki Curet el-Ballut'ta havai fişek deposu patladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında bir havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre patlama, başkent yakınlarındaki Metn ilçesine bağlı Curet el-Ballut beldesinde bir havai fişek satıcısının evindeki depoda öğle saatlerinde yaşandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeden yoğun beyaz duman yükseldi.

Curet el-Ballut Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre olayda yaralanan olmadığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.