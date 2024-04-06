Adil Bayındır, Beyşehir Belediye Başkanlığına seçildi

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Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, mazbatasını aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Bayındır'a mazbatası Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha tarafından verildi.

Bayındır, ilçede önemli ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çünkü ilk olarak yapacağımız önemli projeler var. Heyecanla o projelerin başlamasını bekliyorum. Kazanan Beyşehir oldu. Seçimi geride bıraktık. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz." dedi.