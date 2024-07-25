Beyşehir'de av sezonu denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Beyşehir'de av sezonu denetimleri sürüyor

Beyşehir ilçesinde başlayan yeni av sezonunda denetimler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, balık işleme tesisleri, balık alım kantarları ve balıkçı teknelerinin denetlendiği belirtildi. Denetimlerde ruhsat, belge kontrolü ve avcılık yapılıp yapılmadığı gibi konular inceleniyor. Ayrıca, avcılar ve ticaret erbabı vatandaşlara balık boy yasakları hakkında hatırlatmada bulunuldu. Biçerdöver kontrollerinin de sürdüğü Beyşehir ilçesinde, tarım ambarı olan Konya'da hububat üretimi önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

25.07.2024 15:36
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Beyşehir ilçesinde başlayan yeni av sezonunda denetimler sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki balık işleme tesisi, balık alım kantarları ve balıkçı teknelerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsat, belge kontrolü ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Avcılarımıza ve ticaret erbabı vatandaşlarımıza sazan balığı için 40 santimetre, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 santimetre ve tatlı su kefali için 20 santimetre boy yasağı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Vatandaşlarımızın da belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmeme konusunda duyarlı olmalarını rica ederiz."

Beyşehir'de biçerdöver kontrolleri sürüyor

Beyşehir ilçesinde ekili alanlarda biçerdöver kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir'in de tarım ambarı olan Konya'da hububat ürünlerinin üretiminde önemli bir merkez konumunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Beyşehir'de yaz döneminde yetiştirilen arpanın ardından buğday ürünlerinde de hasat devresinin devam ettiği hatırlatılarak, "İlçemizdeki arpa ve buğday haşatında sona yaklaşırken, biçerdöver kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de av sezonu denetimleri sürüyor - Son Dakika

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