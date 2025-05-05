Beyşehir'de Botanik Gezisi Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri için botanik gezisi düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Gürsoy öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, Yeşildağ Mahallesinin botanik varlığını keşfetti.

Yaklaşık 10 kilometrelik rota boyunca şakayık, göl soğanı, yaban armudu ve ballıbaba gibi nadir ve endemik bitki türlerini gözlemleyen öğrenciler, doğayla iç içe bir eğitim deneyimi yaşadı.

Etkinlik hakkında konuşan Doç. Dr. Gürsoy, "Bu yürüyüş, öğrencilerimiz için sadece botanik farkındalık değil, aynı zamanda doğayla derin bir bağ kurma fırsatı oldu. Yeşildağ'ın biyolojik çeşitliliği, bölgenin eko turizm potansiyelini de gözler önüne seriyor." dedi.

Beyşehir'de üniversite öğrencileri hastane ziyareti gerçekleştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri "şifa oyuncakları" projesi kapsamında hastane ziyareti gerçekleştirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Beyşehir Devlet Hastanesinde çocuk polikliniğinde tedavi gören çocuklarla buluştu.

Öğrenciler ve yurt personeli, çocuklarla bir süre sohbet ederek, hediye verdi.