Beyşehir'de Gıda İşletmelerinde Denetimler Yapıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de Gıda İşletmelerinde Denetimler Yapıldı

Beyşehir\'de Gıda İşletmelerinde Denetimler Yapıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, ramazan bayramının ardından da gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve ürün saklama koşulları, son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu incelendi. Vatandaşlar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.

17.04.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, geride kalan ramazan bayramının ardından da gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve ürün ile malzemeleri saklama koşullarının kontrol edilerek, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun incelendiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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