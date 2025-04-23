Beyşehir'de Hac Semineri Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlara seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentalarından kayıt yaptıran hacı adaylarına Beyşehir İlçe Müftülüğü toplantı salonunda hac menasiki ve diğer konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Beyşehir hacı adaylarının kafile başkanlığını yapacak olan Meram Müftüsü Zekeriya Koçak hacı adaylarına bilgi verdi.

Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş ise hac ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlara İslam alemi için dua edilmesi gerektiğini hatırlatarak, hacı adaylarına kolaylıklar diledi.???????