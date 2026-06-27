Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Yusuf K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir Antalya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Yusuf K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, Beyşehir ilçesinde farklı adreslerde yaşanan trafik kazalarında da 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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