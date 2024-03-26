Beyşehir'de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için mahalle mahalle geziyor.
Vatandaşlar ücretsiz olarak sağlık ve kanser taramasından geçiriliyor. Yılın büyük bölümünde çalışma yürüten ekipler, "sağlık için bir adım at, erken teşhisle geleceğini koru" sloganıyla risk grubunda yer alanları belirleyerek, kanser taramasına yönlendirmek için yola koyuluyor.
İlçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde ikamet eden vatandaşlara da ulaşan ekipler, kendi kendilerine muayene yöntemiyle ilgili bilgilendirilen risk grubundaki kişileri devlet hastanesine gelmelerini sağlayarak kontrollerini gerçekleştiriyor.
Ekiplerin son mesai yaptıkları, yerleşim merkezleri Üzümlü, Gölkaşı, Emen ve Esence mahalleleri oldu.
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine sanayi camisi inşa edilecek
Beyşehir- Seydişehir kara yolu üzerinde kurulu bulunan ve farklı sektörlerde çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan caminin yapımı dualarla başladı.
Temel atma töreninde konuşan İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa ettirilecek olan cami hakkında bilgiler verdi, hayırseverlere teşekkür etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua sonrası caminin temeline protokol tarafından butona basılarak ilk harç gönderildi.
Temel atma törenine Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir OSB Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de KETEM mobil ekipleri kanserde erken teşhis için çalışıyor - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 2 şüpheliden birinin evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 630 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca, basit güvenlik tedbirlerine ilişkin 200 adet broşür dağıtıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin dertlerine 22 yıldır iktidarı yenemeyen muhalefetin çözüm olamayacağını söyledi. İnce, partisinin üçüncü yol olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?