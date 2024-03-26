Beyşehir'de KETEM mobil ekipleri kanserde erken teşhis için çalışıyor - Son Dakika
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Beyşehir'de KETEM mobil ekipleri kanserde erken teşhis için çalışıyor

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KETEM mobil ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için mahalle mahalle geziyor. Vatandaşlar ücretsiz olarak sağlık ve kanser taramasından geçiriliyor. Ekipler, risk grubunda yer alanları belirleyerek kanser taramasına yönlendiriyor. Ayrıca Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde cami yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

26.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
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Beyşehir'de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için mahalle mahalle geziyor.

Vatandaşlar ücretsiz olarak sağlık ve kanser taramasından geçiriliyor. Yılın büyük bölümünde çalışma yürüten ekipler, "sağlık için bir adım at, erken teşhisle geleceğini koru" sloganıyla risk grubunda yer alanları belirleyerek, kanser taramasına yönlendirmek için yola koyuluyor.

İlçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde ikamet eden vatandaşlara da ulaşan ekipler, kendi kendilerine muayene yöntemiyle ilgili bilgilendirilen risk grubundaki kişileri devlet hastanesine gelmelerini sağlayarak kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ekiplerin son mesai yaptıkları, yerleşim merkezleri Üzümlü, Gölkaşı, Emen ve Esence mahalleleri oldu.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine sanayi camisi inşa edilecek

Beyşehir- Seydişehir kara yolu üzerinde kurulu bulunan ve farklı sektörlerde çok sayıda fabrikanın faaliyet gösterdiği Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan caminin yapımı dualarla başladı.

Temel atma töreninde konuşan İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşa ettirilecek olan cami hakkında bilgiler verdi, hayırseverlere teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua sonrası caminin temeline protokol tarafından butona basılarak ilk harç gönderildi.

Temel atma törenine Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir OSB Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de KETEM mobil ekipleri kanserde erken teşhis için çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de KETEM mobil ekipleri kanserde erken teşhis için çalışıyor - Son Dakika
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