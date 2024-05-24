Beyşehir'de Kültür ve Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Beyşehir'de Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Beyşehir\'de Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Beyşehir'de düzenlenen konser etkinliği, ilçe halkının ilgi gösterdiği bir program oldu. Öğrenci korosu, Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın eserlerini seslendirdi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları sergisi, mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu. Lise öğrencileri ise Erenler Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Beyşehir Gölü'nde ise kaçak avlanmaya yönelik denetim yapıldı ve örtü altı üreticilerine teknik destek sağlandı. Ayrıca Konya'da tedavisi tamamlanan 70 yaban ördeği Beyşehir Gölü'ne bırakıldı.

24.05.2024 09:51
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Beyşehir'de konser etkinliği gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konser programına, ilçe halkı ilgi gösterdi.

Öğrenci korosu, Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'nın eserlerini seslendirdi.

Halk Eğitim Merkezi'nden el sanatları yıl sonu sergisi

Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Çicekler Mahallesi'nde açılan el sanatları kursiylerlerinin hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisiyle mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan ilçe protokolü, çalışmalar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

Lise öğrencileri Erenler dağına tırmandı

Beyşehir'de "gençlik yürüyüşü" kapsamında 2 bin 331 rakımlı dağın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

Doğanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ben her yerde varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe, okulda görevli idareciler, öğretmenler, öğrenciler, mahalle sakinlerinin yanı sıra çeşitli fakültelerden akademisyenler de katıldı.

Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanmaya yönelik denetim yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü kıyılarında karadan ve havadan dronla denetim yaptı.

Ekipler, ilçedeki perakende satış balık iş yerlerini de denetledi.

Denetimlerin av yasağı süresince devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de örtü altı üreticilerine teknik destek

Beyşehir örtü altı üretiminde çiftçilere teknik destek sağlandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sahada yer alan örtü altı üretimi yapan çiftçilerle buluşulduğu, üretim kaynaklı bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Beyşehir Gölü'ne 70 yaban ördeği bırakıldı

Konya'da hayvanat bahçesinde tedavisi sona eren 70 yaban ördeği Beyşehir Gölü'ne bırakıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, yaptığı açıklamada, "Gölümüz, her sene yüzlerce kuşumuza ev sahipliği yapıyor. Böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir doğada, bu yaban hayvanlarımızı gölümüzde buluşturuyoruz."ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yaban ördekleri, göl sularına bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kültür ve Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

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