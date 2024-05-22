Beyşehir'de Öğrencilere Tanıtım Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de Öğrencilere Tanıtım Gezisi Düzenlendi

Beyşehir\'de Öğrencilere Tanıtım Gezisi Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi. Öğrenciler, ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret ederek Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadadad Sarayı, Leylekler Vadisi, Yeşildağ İskele, Adaköy Değirmeni ve Şelalesi, Kızkalesi ve Sonsuz Şükran Köyü'nü yakından tanıma fırsatı buldular. Ayrıca, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursların sona ermesiyle birlikte yıl sonu sergileri açıldı. El sanatları kursunun sergisi mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu. Beyşehir ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı tarafından kıyafet desteği sağlandı. Ayrıca, Beyşehir ilçesindeki özel öğrencilerin eğitim yılı içinde yapmış oldukları çalışmaların sergisi de açıldı.

22.05.2024 16:39
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

İlçenin tarihi mekanlarını yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadadad Sarayı, Leylekler Vadisi, Yeşildağ İskele, Adaköy Değirmeni ve Şelalesi, Kızkalesi ve Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi ve sanat okulu sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından farklı branşlarda açılan kursların sona ermesinin ardından, yıl sonu sergileri açıldı.

Doğanbey Mahallesi'nde, el sanatları kursunun sergisi mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'ndan öğrencilere kıyafet desteği

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Beyşehir ilçesinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattı.

Vakıf tarafından, ilçe merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteğinde bulunuldu.

Özel öğrenciler çalışmalarını sergiledi

Beyşehir ilçesinde, özel öğrencilerin eğitim yılı içinde yapmış oldukları çalışmaların sergisi açıldı.

Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim yılında öğretmenleri gözetiminde ortaya çıkardığı çalışmalar, bir sergi ve kermes programında ilçede beğeniye sunuldu.

Kaynak: AA

Ali Akkanat, Yeşildağ, Beyşehir, Konya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Öğrencilere Tanıtım Gezisi Düzenlendi - Son Dakika

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