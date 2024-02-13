Beyşehir'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Beyşehir'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Beyşehir\'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 8 kilo esrar ve sırt çantasında 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.Ö. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

13.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yolculuk yaptığı otobüste, valizinde 8 kilo esrar, sırt çantasında ise 17 uyuşturucu hap ele geçirilen O.Ö., gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan O.Ö.'nün sırt çantasında yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, valizinden ise 8 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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