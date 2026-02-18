Beyşehir'de Ramazan Öncesi Denetim ve Camii Bakımı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ramazan öncesinde fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen denetimde, işletmelerin hijyen kuralları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Beyşehir'de camiler ramazana hazırlandı

Beyşehir'de ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Beyşehir Müftülüğünce din görevlileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ilçedeki camilerin iç mekanları temizlendi, eksikleri giderildi.

Vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.