Beyşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Beyşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

06.05.2026 10:16
Beyşehir'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun ilk aşamasında martta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
CHP kurultay davası ertelendi
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
