Beyşehir\'de Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağı dolayısıyla yürütülen denetimler devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Müdürlüğünce su ürünlerine yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız olarak devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için ilçemizdeki perakende satış yerleri ve balık işleme tesisleri, su ürünleri mühendislerimiz tarafından denetlenmiş, veteriner hekimlerimizce ihracatı yapılacak su ürünlerinin gerekli kontrolleri yapılarak sağlık sertifikaları düzenlenmiştir."