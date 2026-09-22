Beyşehir'de Sultan Reyhani Camisi'nin temeli atıldı, 4-6 yaş Kur'an kursu yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Sultan Reyhani Camisi'nin temeli atıldı, 4-6 yaş Kur'an kursu yer alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyşehir\'de Sultan Reyhani Camisi\'nin temeli atıldı, 4-6 yaş Kur\'an kursu yer alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Beyşehir'de Sultan Reyhani Camisi'nin temeli, İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla törenle atıldı. Cami 4-6 yaş Kur'an kursu, gençlik okuma salonu ve kütüphane barındıracak; Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğü de kuruldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Sultan Reyhani Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan caminin temel atma töreninde konuşan Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, caminin klasik bir ibadethane anlayışının ötesinde, külliye tarzında planlandığını söyledi.

Camide 4-6 yaş Kur'an kursunun yanı sıra gençlik okuma salonu ve kütüphane bulunacağını aktaran Aktaş, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanların oluşturulacağını kaydetti.

Kurban kesilirken, yapılan duaların ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin temeline ilk harç kondu.

Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğü kuruldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uzun süredir şeflik düzeyinde yürütülen Milli Park yönetiminde yeni bir döneme geçildi. Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğü kurularak faaliyetlerine başladı.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalcam, Beyşehir Gölü Milli Parkı Müdürlüğüne atanan Fatih Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette Çatalcam, Demir'e yeni görevinden dolayı başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA
Beyşehir GölüBeyşehirGençlikGüncelKonyaÇevreYaşamCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı Apar topar götürüldü Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump, BM kürsüsünde: İran’la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
Trump, BM kürsüsünde: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 17:57:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Sultan Reyhani Camisi'nin temeli atıldı, 4-6 yaş Kur'an kursu yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement