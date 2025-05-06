Beyşehir\'de Trafik Farkındalığı Etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Anıt alanında stant açan ekipler, etkinliğe katılan öğrencilere trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında eğitim verdi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Yürütülen eğitim ve uygulamalar hakkında trafik ekiplerinden bilgi alan Akpınar, bu gibi etkinliklerin trafik kuralı bilinci edinmek için çok önemli olduğunu söyledi.