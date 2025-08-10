Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir- Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?