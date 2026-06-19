Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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