Beyşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Beyşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Beyşehir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden otobüsteki yolculardan birinin valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. İlçe girişinde durdurulan otobüsteki yolculardan O.Ö'nün valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

13.02.2024 11:24
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden otobüsteki yolculardan birinin valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

İlçe girişinde durdurulan otobüsteki yolculardan O.Ö'nün valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir, Konya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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