Beyşehir'de Yangın: 60 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Yangın: 60 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti

16.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde soba yangını sonrası Sedef Sarıtaş hayatını kaybetti, eşi hastanede.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün bacadan kaynaklı çıkan yangında dumandan zehirlenen Sedef Sarıtaş (60) toprağa verildi. Sarıtaş'ın eşi eşi Ali Sarıtaş'ın (60) hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Yenidoğan Mahallesinde iki katlı müstakil evin giriş katında oturan Sedef ve Ali Sarıtaş çifti, önceki gün sobaya kömür atıp uyudu. Dün saat 04.00 sıralarında evde, sobanın bağlı olduğu bacadan kaynaklı yangın çıktı. Hızla odayı kaplayan alevlere müdahale etmek isteyen çift, dumandan etkilenip, yere yığıldı. Üst katta oturan ve yayılan duman nedeniyle yangını fark eden çiftin kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale edip içeri giren itfaiye görevlileri Sedef Sarıtaş'ı mutfakta, Ali Sarıtaş'ı ise oturma odasında hareketsiz halde buldu. Dumandan zehirlenen çiften Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sarıtaş ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarıtaş, buradaki müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sedef Sarıtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yenidoğan Mahallesi'ne getirildi. Öğlende kılınan namaz sonrası Sarıtaş, mahalle mezarlığına defnedildi.

Ali Sarıtaş'ın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Beyşehir, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:26:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.