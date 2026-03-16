Beyşehir\'de Yangın: 60 Yaşında Kadın Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün bacadan kaynaklı çıkan yangında dumandan zehirlenen Sedef Sarıtaş (60) toprağa verildi. Sarıtaş'ın eşi eşi Ali Sarıtaş'ın (60) hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Yenidoğan Mahallesinde iki katlı müstakil evin giriş katında oturan Sedef ve Ali Sarıtaş çifti, önceki gün sobaya kömür atıp uyudu. Dün saat 04.00 sıralarında evde, sobanın bağlı olduğu bacadan kaynaklı yangın çıktı. Hızla odayı kaplayan alevlere müdahale etmek isteyen çift, dumandan etkilenip, yere yığıldı. Üst katta oturan ve yayılan duman nedeniyle yangını fark eden çiftin kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale edip içeri giren itfaiye görevlileri Sedef Sarıtaş'ı mutfakta, Ali Sarıtaş'ı ise oturma odasında hareketsiz halde buldu. Dumandan zehirlenen çiften Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sarıtaş ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarıtaş, buradaki müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sedef Sarıtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yenidoğan Mahallesi'ne getirildi. Öğlende kılınan namaz sonrası Sarıtaş, mahalle mezarlığına defnedildi.

Ali Sarıtaş'ın tedavisi ise sürüyor.