Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.
Karadiken Mahallesi'ndeki arpa ekili alanda yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, arpa ekili alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Yangın: Arpa Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?