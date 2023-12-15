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Beyşehir'de Yerli Malı Haftası Kutlamalarında Togg İlgi Gördü - Son Dakika
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Beyşehir'de Yerli Malı Haftası Kutlamalarında Togg İlgi Gördü

Beyşehir'de düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, Gazi İlkokulu öğrencileri Togg otomobilleriyle fotoğraf çektirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Togg'ları öğrencilere tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Beyşehir\'de Yerli Malı Haftası Kutlamalarında Togg İlgi Gördü
15.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:18
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Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi gördü.

Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesine getirilen 3 farklı renkteki Togg ile fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Yerli Malı Haftasını ülke olarak çocukluk yıllarından beri her yıl kutladıklarını söyledi.

Ailelerin hazırladığı yerli milli ürünlerle öğrencilerle kutlama etkinliği yaptıklarını belirten Konuk, "Biz bugün istedik ki, teknolojide de en son milli hamlemiz olan, kendi öz evlatlarımızın ürettiği ve ilçemizde bulunan Togg'ları öğrencilerimizle buluşturalım, onlara tanıtalım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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