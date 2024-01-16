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Beyşehir'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı - Son Dakika
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Beyşehir'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulunda düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Okul Müdürü Gökhan Ulaş, etkinlikten duyduğu gururu dile getirirken, Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı desteği sağlayacak.

Beyşehir\'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı
16.01.2024 - 16:08,
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Beyşehir ilçesinde düzenlenen kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulunda Milli Eğitim Bakanlığının dönem sonu sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında kermes düzenlendi.

Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen kermeste hazırlanan gıda ürünlerinin satışından elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Okul Müdürü Gökhan Ulaş, düzenledikleri etkinlikten dolayı hem öğrencileriyle hem de öğretmenleriyle bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Ulaş, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan işyeri ve işletmelerin denetledi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı desteği verecek.

Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlenen alışveriş kartları, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi görevlilerince Beyşehir İlçe Müftülüğüne teslim edildi.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yardımda bulananlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Alaaddin Keykubat, Beyşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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