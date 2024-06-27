Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Beyşehir-Şamlar Mahallesi köy yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Mesire alanında bulunan vatandaşların yükselen dumanları fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda yangın arazözü sevk edildi.
Yangın kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangını tamamen söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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