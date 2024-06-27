Beyşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Beyşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Beyşehir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Beyşehir-Şamlar Mahallesi köy yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

27.06.2024 14:17
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Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beyşehir-Şamlar Mahallesi köy yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Mesire alanında bulunan vatandaşların yükselen dumanları fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda yangın arazözü sevk edildi.

Yangın kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangını tamamen söndürdü.

Kaynak: AA

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