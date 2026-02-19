Beyşehir Devlet Hastanesi'nde İftar Sonrası Diş Muayenesi

Beyşehir Devlet Hastanesi, iftar sonrasında diş sağlığı hizmeti sunacağını duyurdu.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin diş poliklinikleri ramazan boyunca hafta içi günlerde saat 20.00-00.00 hasta kabul edecek.

Böylece gündüz oruçlu olan vatandaşlar, iftar sonrası randevu alarak muayene olabilecek.

Muayene olmak isteyen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabileceği hatırlatıldı.

İlçe Hafızlı Yarışması tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sağlamak ve hıfzını pekiştirmek isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen Hafızlık Yarışması'nın Beyşehir İlçe Etabı tamamlandı.

Diyanet personeli olmayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yarışmada 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, ilçe birincisi oldu.

Enes Aktaş tarafından ilçe birincisi Mevlüt Şanal'a hediyeleri takdim edildi.

İlçeye atanan imam hatipler göreve başladı

Beyşehir Müftülüğü bünyesinde göreve başlayan din görevlileri, İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından makamda kabul edildi.

Yeni imam hatiplere cübbe ve sarıkları Müftü Aktaş tarafından giydirildi.

Beyşehir'de 52 dış mahallede çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 52 farklı dış mahallede üreticilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tarımsal ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla düzenlenen eğitim toplantılarında üreticilerle bilimsel bilgilerin ve saha deneyimlerinin paylaşıldığı belirtildi.

Ziraat mühendisleri tarafından üreticilere; tarımsal üretim planlaması, anız yangınlarının önlenmesi, tarım sayımı, doğal afetlere karşı önlemler, su verimliliği ve tasarruflu su kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Veteriner hekimler ise hayvan hastalıklarıyla mücadele, et ve süt veriminin artırılması, aşılama kampanyaları ve hayvancılık destekleri hakkında üreticilere bilgi verdi.