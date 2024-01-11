Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi

Beyşehir ilçesinde devlet yurtlarında görev yapan görevli personele narkorehber eğitimi verildi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir Kız ve Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda görev yapan personele, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narko tim uzmanları tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çalışmayla, yurt çalışanı görevlilerin uyuşturucuyla mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Eğitim çerçevesinde personele, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yasal müeyyideler ve ihbar mekanizmaları anlatıldı.

Yürütülen narkorehber eğitimleri ile uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve bağımlılıkla mücadele konularında yurt personelinin de aktif rol oynaması hedefleniyor.