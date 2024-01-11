 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi

Beyşehir ilçesinde bulunan devlet yurtlarında görev yapan personele, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli narko tim uzmanları tarafından narkorehber eğitimi verildi. Eğitim kapsamında madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, yasal müeyyideler ve ihbar mekanizmaları gibi konular anlatıldı. Bu eğitimlerle uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve bağımlılıkla mücadelede yurt personelinin aktif rol oynaması hedefleniyor.

Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi
11.01.2024 - 14:39,
Abone Ol

Beyşehir ilçesinde devlet yurtlarında görev yapan görevli personele narkorehber eğitimi verildi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir Kız ve Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda görev yapan personele, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narko tim uzmanları tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çalışmayla, yurt çalışanı görevlilerin uyuşturucuyla mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Eğitim çerçevesinde personele, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yasal müeyyideler ve ihbar mekanizmaları anlatıldı.

Yürütülen narkorehber eğitimleri ile uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve bağımlılıkla mücadele konularında yurt personelinin de aktif rol oynaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir Devlet Yurtlarında Görevli Personellere Narkorehber Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement