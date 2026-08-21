Beyşehir Gölü İçin Atık Su Arıtma Projesi

Beyşehir Gölü'nün su kalitesinin korunması ve çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan atık su arıtma tesisi projeleri için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi-GFC" ile Dünya Bankası tarafından finanse edilmesi planlanan yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Paydaş Katılım Planı toplantısında, ilçenin Köşk, Selki ve İmrenler Mahallesi'ne hizmet verecek Köşk Atıksu Arıtma Tesisi ile Kıreli, Çavuş, Tolca, Göçeri ve İlmen mahallelerini kapsayacak Kıreli Atık Su Arıtma Tesisi projeleri hakkında bilgi verildi.

Projelerle, evsel atık suların toplanıp arıtılması, kontrolsüz atık su deşarjının önlenmesi, dere yatakları ile yeraltı ve yüzey su kaynaklarının korunarak Beyşehir Gölü üzerindeki kirlilik baskısının azaltılması amaçlanıyor.