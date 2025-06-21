Beyşehir Gölü\'nde Balıkçı Denetimi

Beyşehir Gölü'nde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından av faaliyetlerine katılan balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, balık işleme tesisi ve perakende satış noktalarını denetledi."ifadesi kullanıldı.???????

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.