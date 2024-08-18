Beyşehir Gölü'nde serinleyen inekler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyşehir Gölü'nde serinleyen inekler

Geniş Video İzle

Beyşehir Gölü'nün sazlıklarla kaplanan kıyılarında otlayan ineklerin serinlemesi havadan görüntülendi.

18.08.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sazlıklarla kaplanan Beyşehir Gölü kıyılarında serinleyen inekler böyle görüntülendi

KONYA - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün sazlıklarla kaplanan adeta bataklığa dönüşen kıyılarında otlayan büyükbaş hayvanlar suda serinliyor.

Yaz döneminde artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları dolayısıyla Beyşehir Gölü su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Göl suları bazı kesimlerde kıyılardan yüzlerce metre geriye doğru çekildi, sahil kesimi insan boyunu aşan sazlık ve kamışlarla kaplandı. Gölde tur düzenleyen tekneler ile balık avı yapan balıkçı kayıkları su seviyesinin düşmesi ile birlikte işlerini yaparken zorlanır hale geldi. Teknelerin motorlarına dolanan otlar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorlanan tekneler, su seviyesinin eski günlerine döneceği günleri beklemeye başladı. Bu arada, göl kıyılarında artan sazlanma, çevresinde otlayan büyükbaş hayvanlara yaradı. İçerişehir Mahallesindeki kıyılarda meraya dönüşen alanlarda sürüler halinde yayılan büyükbaş hayvanlar, girdikleri sazlıklar arasında gözden kayboldu. Gün boyu sazlıklar arasında beslenen ve sular içerisinde serinlemeye çalışan inek sürüleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Göl sularının bulunduğu açıklara doğru sazlıklar arasından ilerleyen sürülerin burada sular içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar havadan yapılan çekimlerle görüntülendi.

"Sular çekildikten sonra her taraf adeta meraya döndü"

İlçe sakinlerinden Bekir Sami Tan, küresel ısınma, yağış yetersizliği ve kuraklığın yanı sıra tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları sebebiyle Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin giderek düştüğünü belirterek, göl sularının da kıyılardan uzaklaştığını söyledi. Tan, "Eskiden buralara hayvanlar giremezdi, suda boğulurdu. Ama sular çekildikten sonra her taraf adeta meraya döndü. Şimdi hem buralara hayvan giriyor, hem yayılıyor, hem de serinliyor. Küresel ısınma, tarımsal sulamadan da kaynaklanıyor. Dengesiz bir iklimin oluşundan gölde muazzam bir buharlaşma oluyor. Göl suları çekildi gitti. Kış döneminde kar olmazsa, yağış olmazsa bu gölde artık adalara yürüyerek gidebilirsiniz. O derece biter bu göl" dedi.

Beyşehir Gölü\'nde serinleyen inekler
Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde serinleyen inekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu
08:22 Koç’u yere iten ismin kimliği netleşti Olay sonrası Fenerbahçe’den bomba iddia Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 10:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde serinleyen inekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement