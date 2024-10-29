Beyt Lahiya'da Hava Saldırısı: 16 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği hava saldırısında 16 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

El-Aksa televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da, "El-Levh" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu 16 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da, "El-Levh" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenleyerek yeni katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirten Basal, "Vatandaşlar sivil savunma ve ambulans ekiplerine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunuyor ancak ne yazık ki Kuzey Gazze Valiliğinde sivil savunma ve tıbbi hizmet yok." diye konuştu.

İsrail ordusu gün içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya hava saldırısı düzenleyerek büyük bir katliam gerçekleştirmişti. Saldırıda 93 kişi ölmüş, 40 kişi de kaybolmuştu.