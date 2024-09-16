Beytüllahim'de İsrail Güçleri Operasyonu

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir kişiyi yaraladı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Beytüllahim kentindeki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede çıktığını belirten tanıklar, taş atan Filistinlilere askerlerin ateş açtığını ve bir Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Tanıklar, ayrıca askerlerin 2 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da kampta çıkan olaylarda bir Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.