Beytüllahimli Papaz Thaljieh, ABD vize reddini Filistinli olmasına bağladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi Papazı İsa Thaljieh, ABD'ye vize başvurusunun neden reddedildiğine ilişkin olarak, "Bence başvurumun reddedilmesinin nedeni Filistinli olmam ve bu kutsal topraklarda yaşıyor olmam." ifadesini kullandı.

Thaljieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de 14 Kasım'da düzenlenen Ortodoks Yahudi konferansına katılmak için davet aldığını söyledi.

Vize başvurusunda bulunduğunu belirten Papaz Thaljieh, "Başvurumu yapmak için gittiğimde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına rağmen vize verilmesine imkan tanıyan bazı istisnaların bulunabileceğinin farkındaydım." dedi.

Thaljieh, başvurusunun reddedildiğini ve kendisine istisna tanınamayacağının bildirildiğini aktararak, "Bence başvurumun reddedilmesinin nedeni Filistinli olmam ve bu kutsal topraklarda yaşıyor olmam. Başvurum, Filistinli kimliğim ve uyruğum nedeniyle reddedildi. Başlıca neden bu, başka bir gerekçe yok." diye konuştu.

ABD, 2026 yılı başından itibaren Filistin yönetimi tarafından düzenlenen veya onaylanan belgelerle seyahat eden kişilerin ülkeye girişini, göçmenlik veya ziyaret amacı taşımasına bakılmaksızın, sınırlı istisnalar dışında engellemeye başlamıştı.

Söz konusu kısıtlamalar ziyaret, eğitim ve tedavi vizelerini de kapsarken, Filistinlilerin dini, kültürel ve akademik etkinliklere katılmak için ABD'ye seyahat etmesini de zorlaştırıyor.

"Filistin halkının çektiği acıları aktarmak istiyorduk"

Beytüllahim'den ABD'ye adalet, barış, sevgi, güven ve huzur mesajı ulaştırmak istediklerini vurgulayan Thaljieh, "Bu kutsal topraklarda yaşayan Filistin halkının çektiği acıları aktarmak istiyorduk." dedi.

ABD'ye gidememesine rağmen sesini duyurabildiğini belirten Filistinli papaz, "Beytüllahim'in sesi Zoom uygulaması üzerinden katılımımız sayesinde duyuldu ve ulaştırmak istediğimiz mesaj yerine ulaştı." dedi.

İşgal ve toprak gasbı, göçü artırıyor

Thaljieh, Filistinli Hristiyanların göçüne dikkati çekerek, "Bu kutsal topraklarda yaşayan Hristiyanlar giderek artan oranlarda göç ediyor." diye konuştu.

Göçün nedenleri arasında bölgede yaşanan ağır ekonomik ve siyasi koşulları gösteren Thaljieh, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Tayyibe beldesinde yaşananların Filistinli Hristiyanların karşı karşıya kaldığı durumu anlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Thaljieh, "Tayyibe beldesinde yaşananlara ve topraklarının maruz kaldığı saldırılara baktığımızda, bu kutsal topraklarda yaşayan Hristiyanların nasıl bir hayat sürdüğünü anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bölgede topraklara el konulduğunu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sürdüğünü ve Filistinli Hristiyanların da bu saldırıların hedefi olduğunu belirten Thaljieh, işgal altındaki topraklarda yaşayan Hristiyanların giderek azaldığını vurguladı.

Thaljieh, bu durumun işgal, zor siyasi koşullar ve kötüleşen ekonomik şartlardan kaynaklandığını dile getirerek, söz konusu etkenlerin Filistinli Hristiyanları yurt dışına göç etmeye yönelttiğini ancak bu konuda kesin verilere sahip olmadığını kaydetti.

Batı Şeria'daki Hristiyan nüfusun yoğun olduğu beldeler de Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarına, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve toprak gaspına maruz kalıyor.

Bu beldeler, diğer Filistin yerleşimleri gibi halkın hareket özgürlüğünü, topraklarına ve geçim kaynaklarına erişimini kısıtlayan İsrail uygulamalarından da etkileniyor.

İsrail'in uyguladığı izin sistemi ve askeri kontrol noktaları, Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ulaşmasını da zorlaştırıyor. Bu kısıtlamalar, Kıyamet Kilisesi'nin de bulunduğu kutsal yerlere erişimin yanı sıra dini gün ve törenlere katılımı da engelliyor.