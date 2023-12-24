Beytüşşebap'ta kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi bulurken, yol açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığın 25 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde belediye, özel idare ve karayolları ekipleri yolları açmak için seferber oldu. İlçe merkezinde ekipler, gizli buzlanmalara karşı yoldaki kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor.