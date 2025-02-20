Beytüşşebap\'ta Kar Yağışı Sebebiyle 13 Köy Yolu Kapandı, Okullarda Eğitime Ara Verildi

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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı, okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Mezra, Gökçe, Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Akçayol, Boğazören, Pirinçli, Cevizağacı ve Yeşilöz köylerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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Yağış nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Beytüşşebap ilçemizde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, Beytüşşebap ilçemizdeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 şubat 2025 perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber Sekvan KÜDEN-Emin BALBEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),