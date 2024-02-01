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Beytüşşebap'ta vatandaşlar ve belediye ekipleri kar temizliği yapıyor - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta vatandaşlar ve belediye ekipleri kar temizliği yapıyor

Beytüşşebap\'ta vatandaşlar ve belediye ekipleri kar temizliği yapıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir süren kar yağışının ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Vatandaşlar evlerinin damlarındaki karları temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokakları temizlemek için çalışıyor. İlçede bir aydır devam eden karla mücadele çalışmaları sürüyor.

01.02.2024 00:29
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Beytüşşebap'ta vatandaşlar damları, belediye cadde ve sokakları temizliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye ekipleri, günler sonra güneşin yüzünü göstermesiyle cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağ yağışı sonrası güneş yüzünü göstermeye başladı. Kar yağışı sonrası ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başladı. Vatandaşlar; evlerin damına çıkıp çatıları, belediye ekipleri ise yolları temizledi. Günlerdir kar yağışı etkisi altında olan ilçede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Belediye personeli İsa Kılıç, 1 metreye çıkan karı temizlemeye çalıştıklarını, bir aydır karla mücadele ettiklerini söyledi. Ekiplerinin bir aydır çalıştığını belirten Kılıç, "Vatandaşlar damlarda ve çatılarda biriken karları temizliyor bizlerde yolları temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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