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Beytüşşebap'ta yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, karla kaplı olan yayla yolları ekipler tarafından açılmaya devam ediyor. Yüksek rakımlı köy ve yaylalarda kalan vatandaşların yollarını açmak için ekipler yoğun mesai harcıyor. İlçe genelindeki tüm yayla ve köy yolları açıldıktan sonra karla mücadele ekipleri olumsuz durumlara karşı hazır bekletilecek.

03.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:54
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Beytüşşebap'ta yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan vatandaşların karla kaplı yolları, ekipler tarafından açılıyor.

Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin yol açma seferberliği günlerdir devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası'nda kalan vatandaşların yollarını açmak için ekipler günlerdir yoğun mesai harcıyor. 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kalan aileler için yolları açan Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleri, günlerdir yoğun bir mesai harcıyor.

İlçe genelindeki tüm yayla ve köy yolları dün itibariyle yolları açıldı. Karla mücadele ekipleri kış ayları boyunca bölgede oluşabilecek bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.

Beytüşşebap\'ta yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta yaylada kalan aileler için karlı yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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