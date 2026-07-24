BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti

BGC Başarı Ödülleri Töreni Gerçekleşti
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde 14 başarı, 16 mansiyon ödülü sahiplerini buldu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarına ödülleri törenle verildi.

BGC Nilüfer Sahnesi'nde 14 başarı, 16 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve BGC Başkanı Nuri Kolaylı, 7 kişilik yarışma jürisinin titiz bir çalışmayla aday 132 eseri değerlendirdiğini söyledi.

Yarışmaya katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Kolaylı, "Ödül kazanan meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Bursa Basın İlan Bölge Müdürü Gökhan Eren ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katılımcılara hitap etti.

Programda "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Spor Fotoğrafı", "Fotoğraf", "Gazete Genel Mizanpaj", "Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "Televizyon Haber", "Televizyon Görüntü", "Televizyon Program" ve "Televizyon Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

Yarışmada Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sergen Sezgin "Fotoğraf" dalında başarı, Mustafa Bikeç ise "Spor Fotoğrafı" ve "Fotoğraf" kategorilerinde mansiyon ödülü aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Bursa, Medya, Son Dakika

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