Kuyumcudan Milyonluk Hırsızlık Aydınlatıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Fatih'te bir kuyumcuda meydana gelen milyonluk hırsızlık olayı aydınlatıldı. Elektrik kesintisini fırsata çevirerek 300 adet tam altını çaldığı belirlenen iş yeri çalışanı yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan altınlardan 282 tanesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca şüphelinin çalıştığı kuyumcudan aylar önce yine bir miktar altın çaldığı ancak bu durumun işletme tarafından fark edilmediği, bunun sebebinin ise şüphelinin çaldığı altınların yerine yenilerini koyduğu öğrenildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Temmuz'da Fatih ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı gün saat 17.30- 20.00 saatleri arasında ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin yaşandığı bu saat aralığında 300 adet tam altının çalındığının anlaşılması üzerine işletme sahipleri polise giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, altınların bulunması ve olayın failinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli evinde yakalandı, altınların büyük kısmı bulunup muhafaza altına alındı

Yürütülen saha ve teknik çalışmalar neticesinde, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İbrahim K., isimli şüphelinin yaşanan kesintiden faydalanarak aradaki saat diliminde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, 24 Temmuz'da polis operasyonuyla Fatih'te ikamet ettiği dairesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan çalışmalarda, çalınan altınların büyük bir kısmı olan 282 adet tam altın ile satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı iş yerinden daha öncede altın çalmış, anlaşılmasın diye yerine yenilerini koymuş

Şüpheli İbrahim K.'nın çalıştığı kuyumcuda aylar önce yine bir miktar altın çaldığı ancak bu durumun işletme tarafından fark edilmediği öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda İbrahim K.'nın aynı zamanda çaldığı 300 tam altının bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurup önceki çaldığı altınların yerine koyduğunu belirledi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelinin altınları bozdurduğu, yerine gram altın alıp bu gram altınları da önceki çaldığı altınların yerine koyduğu anlar yer alıyor.