Muharrem İnce\'nin planı tıkır tıkır işliyor

Özgür Özel’in ayrılığı ve Yeni Parti’nin kuruluşu Türk siyasetinde dengeleri yeniden şekillendirirken, sürecin en çok merak edilen isimlerinden biri de Muharrem İnce oldu. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir tutum sergilediği konuşulan İnce, Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kuruluşu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

WHATSAPP GRUPLARI YENİDEN AKTİF

Kulislerden sızan bilgilere göre Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kurduğu WhatsApp gruplarını yeniden hareketlendirdi. İnce’nin bu hamlesi, siyasette yeni ve farklı bir strateji yürüttüğü yorumlarına neden oldui

İLK HEDEF CHP KOLTUĞU, ARDINDAN...

Siyasi kulislerde konuşulan senaryoya göre, Kılıçdaroğlu’nun partinin başında uzun süre kalmayı planlamadığı belirtiliyor. Yaklaşan kurultayda Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olarak öne çıkması bekleniyor. Planın ikinci aşamasında ise İnce'nin, CHP Genel Başkanı sıfatıyla yarım kalan hayalini gerçekleştirmek ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddia ediliyor.

VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Yeni parti kurulursa katılacak mısınız?" sorusuna "Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" yanıtını vermişti.

2018 YILINDA ADAY OLMUŞTU

2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçimin ardından yaptığı kurultay talebinin reddedilmesi üzerine CHP'den istifa etmiş ve 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'le birlikte hareket etmeye başlayan İnce, geçtiğimiz yıl partisinden ayrılarak yeniden CHP'ye dönmüştü.